Алекса Вуканович
№92
Нападающий
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Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
18 июня 1992 (28) лет
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Милан
1 : 1
Црвена Звезда
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Милан
1
Црвена Звезда
1
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Црвена Звезда
2 : 2
Милан
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Црвена Звезда
2
Милан
2
был в запасе