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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Жандер (Жандер Сантана)
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 июля 1988 (32) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
Олимпиакос
1 : 0
Црвена Звезда
86'
86'
86'
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
минуты: 82' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
1
Црвена Звезда
0
минуты: 82' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
23:00
Црвена Звезда
0 : 6
Бавария
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Црвена Звезда
0
Бавария
6
был в запасе
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
Црвена Звезда
0 : 4
Тоттенхэм
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Црвена Звезда
0
Тоттенхэм
4
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Тоттенхэм
5 : 0
Црвена Звезда
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Тоттенхэм
5
Црвена Звезда
0
был в запасе
01.10.2019
01 окт. 2019
вт
22:00
Црвена Звезда
3 : 1
Олимпиакос
01.10.2019
01 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Црвена Звезда
3
Олимпиакос
1
был в запасе
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
22:00
Бавария
3 : 0
Црвена Звезда
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бавария
3
Црвена Звезда
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур