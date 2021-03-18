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Олимпиада
Валерий Бондарь
№77
Защитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
27 февр. 1999 (22) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
Сезон:
2020/2021
2019/2020
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
Шахтер
1 : 2
Рома
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Шахтер
1
Рома
2
был в запасе
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
Рома
3 : 0
Шахтер
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рома
3
Шахтер
0
был в запасе
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Шахтер
1 : 0
Маккаби
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шахтер
1
Маккаби
0
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Маккаби
0 : 2
Шахтер
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Маккаби
0
Шахтер
2
был в запасе