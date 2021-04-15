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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лука Иванушец
№17
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
26 нояб. 1998 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
Вильярреал
-:-
Динамо
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Вильярреал
-
Динамо
-
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
Динамо
0 : 1
Вильярреал
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Динамо
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
Динамо
3 : 0
Тоттенхэм
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
3
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Динамо
77'
77'
77'
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Тоттенхэм
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Динамо
1 : 0
Краснодар
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Краснодар
2
Динамо
3
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала