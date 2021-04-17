Танги Куасси
№23
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 июня 2002 (18) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Вольфсбург
-:-
Бавария
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
-
Бавария
-
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Бавария
1 : 1
Унион
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Унион
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
Штутгарт
1 : 3
Бавария
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
минуты: 69' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1
Бавария
3
минуты: 69' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Бавария
1 : 1
Вердер
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
1
Вердер
1
был в запасе