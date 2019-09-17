Давид Тавареш
№92
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
18 марта 1999 (22) года
Рост
190
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
Бенфика
1 : 2
РБ Лейпциг
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
минуты: 67' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
1
РБ Лейпциг
2
минуты: 67' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур