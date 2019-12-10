Кайо (Лукас Фернандес)
№7
Полузащитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 апр. 1994 (26) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
Бенфика
3 : 0
Зенит
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
минуты: 89' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бенфика
3
Зенит
0
минуты: 89' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
РБ Лейпциг
2 : 2
Бенфика
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
минуты: 90' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
РБ Лейпциг
2
Бенфика
2
минуты: 90' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 22:00
Зенит
3 : 1
Бенфика
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 22:00
минуты: 60' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Зенит
3
Бенфика
1
минуты: 60' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
Бенфика
1 : 2
РБ Лейпциг
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
1
РБ Лейпциг
2
был в запасе