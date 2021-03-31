Томаш Тавареш
№84
Защитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 марта 2001 (20) лет
Рост
184
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Швейцария (мол.)
0 : 3
Португалия (мол.)
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Швейцария (мол.)
0
Португалия (мол.)
3
был в запасе