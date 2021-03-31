Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Германия
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Реал
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Томаш Тавареш
№84
Защитник
Подписаться
Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 марта 2001 (20) лет
Рост
184
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
Швейцария (мол.)
0 : 3
Португалия (мол.)
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Швейцария (мол.)
0
Португалия (мол.)
3
был в запасе