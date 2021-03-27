Ноа Ланг
№10
Полузащитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
17 июня 1999 (21) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
Германия (мол.)
1 : 1
Нидерланды (мол.)
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 22'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Германия (мол.)
1
Нидерланды (мол.)
1
минуты: 1' - 22' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур