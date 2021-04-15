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Евро-2020
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Олимпиада
Юрген Эккеленкамп
№18
Полузащитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
5 апр. 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
Рома
-:-
Аякс
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Рома
-
Аякс
-
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
Аякс
1 : 2
Рома
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Аякс
1
Рома
2
был в запасе
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Янг Бойз
0 : 2
Аякс
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Янг Бойз
0
Аякс
2
был в запасе
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Аякс
3 : 0
Янг Бойз
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
3
Янг Бойз
0
был в запасе
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Аякс
2 : 1
Лилль
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
2
Лилль
1
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Лилль
1 : 2
Аякс
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лилль
1
Аякс
2
был в запасе