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Олимпиада
Домагой Брадарич
№29
Защитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 дек. 1999 (21) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
молодежный чемпионат европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
Лилль
-:-
Монпелье
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
-
Монпелье
-
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Метц
0 : 2
Лилль
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0
Лилль
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:05
Лорьян
1 : 4
Лилль
90'
90'
90'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:05
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
1
Лилль
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ним
0 : 1
Лилль
19'
19'
19'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Монпелье
2 : 3
Лилль
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2
Лилль
3
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0
ПСЖ
0
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
Лилль
2 : 1
Монако
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
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