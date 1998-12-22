Виктор Осимхен
№7
Нападающий
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Команда
Наполи
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
29 дек. 1998 (22) года
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
# новости спорта
Осимхен потерял сознание на последней минуте матча с «Аталантой». Он попал в больницу
21 февраля, 23:55
Forbes опубликовал список самых дорогих игроков мира до 21 года. Мбаппе – лидер
31 октября 2020, 14:11
«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена за 50 миллионов
31 июля 2020, 18:03