Филипп Кен
№23
Вратарь
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
2 апр. 1998 (23) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Швейцария (мол.)
0 : 3
Португалия (мол.)
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Швейцария (мол.)
0
Португалия (мол.)
3
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 20:00
Хорватия (мол.)
3 : 2
Швейцария (мол.)
28.03.2021 28 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Хорватия (мол.)
3
Швейцария (мол.)
2
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 17:00
Англия (мол.)
0 : 1
Швейцария (мол.)
25.03.2021 25 марта 2021 чт 17:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Англия (мол.)
0
Швейцария (мол.)
1
был в запасе