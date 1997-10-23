Маджид Ашимеру
№4
Полузащитник
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Гана
Дата рождения
10 окт. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.12.2020 01 дек. 2020 вт 20:55
Локомотив
1 : 3
Зальцбург
01.12.2020 01 дек. 2020 вт 20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Локомотив
1
Зальцбург
3
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
Бавария
3 : 1
Зальцбург
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
минуты: 71' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бавария
3
Зальцбург
1
минуты: 71' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
Зальцбург
2 : 6
Бавария
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
2
Бавария
6
был в запасе
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
Атлетико
3 : 2
Зальцбург
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
минуты: 63' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Атлетико
3
Зальцбург
2
минуты: 63' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 19:55
Зальцбург
2 : 2
Локомотив
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 19:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Зальцбург
2
Локомотив
2
был в запасе