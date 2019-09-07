Вадим Кемиртан
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
21 июля 1987 (33) года
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 19:00
Исландия
3 : 0
Молдавия
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Исландия
3
Молдавия
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур