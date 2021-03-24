Бахлул Мустафазаде
№4
Защитник
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Команда
Сабаил
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
27 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Португалия
1 : 0
Азербайджан
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Португалия
1
Азербайджан
0
был в запасе