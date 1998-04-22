Артур Кабрал
№98
Нападающий
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Команда
Базель
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 апр. 1998 (22) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:30
Базель
1 : 3
ЦСКА
54'
54'
54'
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:30
54'
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Базель
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
Осиек
1 : 2
Базель
18'
49'
18'
49'
18'
49'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
18'
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Осиек
1
Базель
2
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд