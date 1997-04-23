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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Джордже Николич
№13
Вратарь
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Команда
Базель
Гражданство
Сербия
Дата рождения
13 апр. 1997 (23) года
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
был в запасе
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Сербия
2 : 2
Португалия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сербия
2
Португалия
2
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Сербия
3
Ирландия
2
был в запасе