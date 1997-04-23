Джордже Николич
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Базель
Гражданство
Сербия
Дата рождения
13 апр. 1997 (23) года
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Сербия
2 : 2
Португалия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сербия
2
Португалия
2
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Сербия
3
Ирландия
2
был в запасе