Карло Бартолец
№17
Защитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
20 апр. 1995 (25) лет
Рост
176
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:00
Копенгаген
0 : 1
Риека
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Копенгаген
0
Риека
1
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Копенгаген
3 : 0
Пяст
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Копенгаген
3
Пяст
0
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
Гетеборг
1 : 2
Копенгаген
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гетеборг
1
Копенгаген
2
был в запасе