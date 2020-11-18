Эрик Сорга
№50
Нападающий
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Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Дата рождения
8 июля 1999 (21) год
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Грузия
0 : 0
Эстония
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Грузия
0
Эстония
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Северная Македония
2 : 1
Эстония
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 5 тур
Северная Македония
2
Эстония
1
был в запасе