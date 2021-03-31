Вангелис Павлидис
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Виллем II
Гражданство
Греция
Дата рождения
21 нояб. 1998 (22) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Греция
1 : 1
Грузия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 70'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Греция
1
Грузия
1
минуты: 1' - 70' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Испания
1 : 1
Греция
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Испания
1
Греция
1
был в запасе