Мариус Врусаи
№17
Нападающий
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
2 июля 1998 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Арсенал
0 : 1
Олимпиакос
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Арсенал
0
Олимпиакос
1
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Олимпиакос
4 : 2
ПСВ
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
4
ПСВ
2
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала