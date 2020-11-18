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Легкая атлетика
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Волейбол
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Олимпиада
Филип Холендер
№9
Нападающий
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Команда
Лугано
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
27 июля 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Венгрия
2 : 0
Турция
78'
78'
78'
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 74' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Венгрия
2
Турция
0
минуты: 74' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
Венгрия
1 : 1
Сербия
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 68'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Венгрия
1
Сербия
1
минуты: 1' - 68' / Лига наций. Лига В, 5 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Россия
0 : 0
Венгрия
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 1' - 46'
Лига наций. Лига В, 4 тур
Россия
0
Венгрия
0
минуты: 1' - 46' / Лига наций. Лига В, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Сербия
0 : 1
Венгрия
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
минуты: 46' - 90'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Сербия
0
Венгрия
1
минуты: 46' - 90' / Лига наций. Лига В, 3 тур
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
19:00
Венгрия
2 : 3
Россия
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Венгрия
2
Россия
3
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 2 тур