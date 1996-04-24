Юльбер Рамадани
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
12 апр. 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Сан-Марино
0 : 2
Албания
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Сан-Марино
0
Албания
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Албания
0 : 2
Англия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
минуты: 89' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Албания
0
Англия
2
минуты: 89' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Андорра
0 : 1
Албания
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Андорра
0
Албания
1
был в запасе