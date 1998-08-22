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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ласси Лаппалайнен
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
24 авг. 1998 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
08.09.2019
08 сент. 2019
вс
21:45
Финляндия
1 : 2
Италия
08.09.2019
08 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 75'
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Финляндия
1
Италия
2
минуты: 1' - 75' / Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Лихтенштейн
0 : 2
Финляндия
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Лихтенштейн
0
Финляндия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур