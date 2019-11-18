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Олимпиада
Петрос Аветисян
№77
Полузащитник
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Команда
Арарат-Армения
Гражданство
Армения
Дата рождения
7 янв. 1996 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Италия
9 : 1
Армения
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Италия
9
Армения
1
был в запасе
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Армения
0 : 1
Греция
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Армения
0
Греция
1
был в запасе
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
19:00
Финляндия
3 : 0
Армения
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Финляндия
3
Армения
0
был в запасе
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
Лихтенштейн
1 : 1
Армения
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Лихтенштейн
1
Армения
1
был в запасе
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
19:00
Армения
1 : 3
Италия
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Армения
1
Италия
3
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Греция
2 : 3
Армения
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 83' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Греция
2
Армения
3
минуты: 83' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
Армения
3 : 0
Лихтенштейн
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 78'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Армения
3
Лихтенштейн
0
минуты: 1' - 78' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур