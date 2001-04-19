Мартин Минчев
№11
Полузащитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Болгария
Дата рождения
22 апр. 2001 (19) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Спарта
0 : 1
Милан
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спарта
0
Милан
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Лилль
2 : 1
Спарта
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лилль
2
Спарта
1
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Спарта
4 : 1
Селтик
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Селтик
1
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Спарта
1 : 4
Лилль
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спарта
1
Лилль
4
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур