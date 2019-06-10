Цветелин Чунчуков
№9
Нападающий
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Команда
Славия
Гражданство
Болгария
Дата рождения
26 дек. 1994 (26) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Болгария
2 : 3
Косово
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
минуты: 79' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Болгария
2
Косово
3
минуты: 79' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
Чехия
2 : 1
Болгария
90'
90'
90'
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
минуты: 82' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Чехия
2
Болгария
1
минуты: 82' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур