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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Цветелин Чунчуков
№9
Нападающий
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Команда
Славия
Гражданство
Болгария
Дата рождения
26 дек. 1994 (26) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Болгария
2 : 3
Косово
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
минуты: 79' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Болгария
2
Косово
3
минуты: 79' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Чехия
2 : 1
Болгария
90'
90'
90'
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
минуты: 82' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Чехия
2
Болгария
1
минуты: 82' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур