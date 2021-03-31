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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Каролис Лаукжемис
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
11 марта 1992 (29) лет
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Литва
0 : 2
Италия
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Литва
0
Италия
2
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Швейцария
1 : 0
Литва
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
минуты: 58' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Швейцария
1
Литва
0
минуты: 58' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур