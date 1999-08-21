Паулюс Голубицкас
№21
Полузащитник
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Команда
Судува
Гражданство
Литва
Дата рождения
19 авг. 1999 (21) год
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 19:00
Литва
0 : 0
Албания
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 46'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Литва
0
Албания
0
минуты: 1' - 46' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Литва
2 : 2
Белоруссия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 72' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Литва
2
Белоруссия
2
минуты: 72' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур