Вато Арвеладзе
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
4 марта 1998 (23) года
Рост
184
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.06.2019 07 июня 2019 пт 19:00
Грузия
3 : 0
Гибралтар
76'
76'
76'
07.06.2019 07 июня 2019 пт 19:00
76'
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Грузия
3
Гибралтар
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
Ирландия
1 : 0
Грузия
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Ирландия
1
Грузия
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур