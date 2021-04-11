Валентин Антов
№26
Защитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Болгария
Дата рождения
9 нояб. 2000 (20) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
26'
26'
26'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
был в запасе
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
был в запасе