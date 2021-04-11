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Валентин Антов
№26
Защитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Болгария
Дата рождения
9 нояб. 2000 (20) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига европы квалификация
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
26'
26'
26'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
был в запасе
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
был в запасе