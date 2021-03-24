Мэтт Смит
№6
Полузащитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
22 нояб. 1999 (21) год
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Бельгия
3 : 1
Уэльс
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Бельгия
3
Уэльс
1
был в запасе