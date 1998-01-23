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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Теннис
Олимпиада
Олег Рябчук
№45
Защитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Молдова
Дата рождения
16 янв. 1998 (23) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига наций. лига с
товарищеские матчи. сборные
отбор че-2020
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Молдавия
1 : 4
Израиль
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Молдавия
1
Израиль
4
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
Дания
8 : 0
Молдавия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Дания
8
Молдавия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Молдавия
1 : 1
Фарерские острова
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Молдавия
1
Фарерские острова
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур