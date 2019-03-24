Вячеслав Исаев
№26
Защитник
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Команда
РФШ
Гражданство
Латвия
Дата рождения
27 авг. 1993 (27) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
Польша
2 : 0
Латвия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Польша
2
Латвия
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Северная Македония
3 : 1
Латвия
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Северная Македония
3
Латвия
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур