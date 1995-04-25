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Олимпиада
Пшемыслав Франковски
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
12 апр. 1995 (25) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
Израиль
1 : 2
Польша
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Израиль
1
Польша
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
Польша
2 : 0
Северная Македония
74'
74'
74'
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
74'
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Польша
2
Северная Македония
0
был в запасе
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Латвия
0 : 3
Польша
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Латвия
0
Польша
3
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Польша
4 : 0
Израиль
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Польша
4
Израиль
0
был в запасе
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Северная Македония
0 : 1
Польша
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 46'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Северная Македония
0
Польша
1
минуты: 1' - 46' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Польша
2 : 0
Латвия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
минуты: 83' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Польша
2
Латвия
0
минуты: 83' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Австрия
0 : 1
Польша
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
минуты: 46' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Австрия
0
Польша
1
минуты: 46' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур