Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Гиа Григалава
Златан Ибрагимович
Карим Бензема
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Реал
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Симоне Пинна
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Асколи
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 окт. 1997 (23) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
Верона
1 : 1
Кальяри
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1
Кальяри
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
был в запасе