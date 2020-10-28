Фелипе Курсио
№16
Защитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 авг. 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 20:00
Фиорентина
2 : 1
Падова
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Фиорентина
2
Падова
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала