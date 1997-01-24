Флориан Айе
№18
Нападающий
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Команда
Брешиа
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 янв. 1997 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Брешиа
3 : 0
Перуджа
26'
26'
26'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
26'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3
Перуджа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала