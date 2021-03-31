Айбол Абикен
№14
Полузащитник
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Команда
Кайрат
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
1 июня 1996 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Украина
1 : 1
Казахстан
36'
36'
36'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Украина
1
Казахстан
1
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур