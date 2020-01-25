Крейг Макгилливрей
№1
Вратарь
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Команда
Портсмут
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
12 янв. 1993 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Портсмут
4 : 2
Барнсли
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Портсмут
4
Барнсли
2
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Флитвуд
1 : 2
Портсмут
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
1
Портсмут
2
был в запасе