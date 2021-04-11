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Олимпиада
Андреа Данци
№25
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 февр. 1999 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
-:-
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
-
Лацио
-
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Специя
0 : 1
Верона
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Специя
0
Верона
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
Верона
1 : 2
Интер
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1
Интер
2
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:00
Фиорентина
1 : 1
Верона
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
1
Верона
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Верона
1 : 2
Сампдория
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1
Сампдория
2
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
Лацио
1 : 2
Верона
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1
Верона
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
Верона
1 : 1
Кальяри
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1
Кальяри
1
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
22:45
Аталанта
0 : 2
Верона
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
22:45
минуты: 31' - 46'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
0
Верона
2
минуты: 31' - 46' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Верона
0 : 2
Сассуоло
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
0
Сассуоло
2
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
Верона
3 : 0
Рома
10'
10'
10'
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур