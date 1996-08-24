Дженнаро Тутино
№66
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 авг. 1996 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 16:00
Сампдория
1 : 0
Салернитана
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Сампдория
1
Салернитана
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала