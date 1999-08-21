Кингсли Микаэл
№22
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
26 авг. 1999 (21) год
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0
Болонья
0
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 5
Рома
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1
Рома
5
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 22:45
Интер
3 : 1
Болонья
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3
Болонья
1
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
Болонья
0 : 1
Наполи
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0
Наполи
1
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 22:45
Болонья
3 : 2
Кальяри
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3
Кальяри
2
был в запасе