Ахмет Гюрлеен
№31
Защитник
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Команда
Майнц
Гражданство
Германия
Дата рождения
26 апр. 1999 (21) год
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Майнц
0 : 1
Байер
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
0
Байер
1
был в запасе
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
0
Майнц
5
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2
Майнц
1
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
1
Боруссия
3
был в запасе