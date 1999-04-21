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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Ахмет Гюрлеен
№31
Защитник
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Команда
Майнц
Гражданство
Германия
Дата рождения
26 апр. 1999 (21) год
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 1
Байер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
0
Байер
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
0
Майнц
5
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2
Майнц
1
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
1
Боруссия
3
был в запасе