Мориц Николас
№35
Вратарь
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 окт. 1997 (23) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 20:30
Кельн
1 : 0
Оснабрюк
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
1
Оснабрюк
0
был в запасе