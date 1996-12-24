Сулейман Абдуллахи
№20
Нападающий
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Команда
Унион
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
10 дек. 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:00
Айнтрахт
0 : 2
Боруссия
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:00
минуты: 1' - 80'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Айнтрахт
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 80' / Германия. Кубок, 1/16 финала
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 21:45
Айнтрахт
5 : 4
Герта
73'
73'
73'
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 21:45
73'
минуты: 1' - 80'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
5
Герта
4
минуты: 1' - 80' / Германия. Кубок, 1/32 финала