Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Златан Ибрагимович
Карим Бензема
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Реал
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Левент Мерджан
№37
Полузащитник
Подписаться
Команда
Шальке-04
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 дек. 2000 (20) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Шальке-04
-:-
Аугсбург
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
-
Аугсбург
-
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
Боруссия
3
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вольфсбург
5 : 0
Шальке-04
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
5
Шальке-04
0
был в запасе
05.03.2021
05 марта 2021
пт
22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021
05 марта 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
0
Майнц
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Штутгарт
5 : 1
Шальке-04
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
5
Шальке-04
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 4
Боруссия
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Боруссия
4
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Герта
3 : 0
Шальке-04
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
3
Шальке-04
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
Шальке-04
0 : 3
Байер
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
3
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
4
Шальке-04
1
был в запасе