Кинан Беннеттс
№37
Нападающий
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 марта 1999 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Падерборн
1 : 3
Боруссия
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Падерборн
1
Боруссия
3
был в запасе
16.06.2020 16 июня 2020 вт 19:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
16.06.2020 16 июня 2020 вт 19:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
3
Вольфсбург
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
0
Шальке-04
0
был в запасе