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Олимпиада
Никлас Тиде
№40
Вратарь
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Команда
Фрайбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 апр. 1999 (21) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Фрайбург
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
РБ Лейпциг
1
Фрайбург
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Шальке-04
2 : 2
Фрайбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1
Бавария
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Герта
1 : 0
Фрайбург
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
1
Фрайбург
0
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Вольфсбург
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1
Вольфсбург
0
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
4
Фрайбург
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Байер
1 : 1
Фрайбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
1
Фрайбург
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2
Фрайбург
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
РБ Лейпциг
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Унион
2 : 0
Фрайбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
2
Фрайбург
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 1
Аугсбург
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
1
Аугсбург
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Фрайбург
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0
Фрайбург
3
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Кельн
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
1
Кельн
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Фрайбург
3 : 0
Майнц
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
3
Майнц
0
был в запасе